Top Gun: Maverick στο COSMOTE CINEMA 1HD, 06/11 στις 21:00

Ταινία Δράσης αμερικανικής παραγωγής του 2022

Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Κοζίνσκι , Ηθοποιοί: Τομ Κρουζ,Τζένιφερ Κόνελι,Βαλ Κίλμερ

Υπόθεση: Έπειτα από πολυετή θητεία ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, ο «Μάβερικ» έχει συνηθίσει να υπερβαίνει τα όριά του. Μα η εκπαίδευση μιας ομάδας αποφοίτων θα τον φέρει αντιμέτωπο με το παρελθόν του! Η ταινία τιμήθηκε με Όσκαρ.

Πικάδο στην ΕΡΤ2, 07/11 στις 22:00

Κομεντί, συμπαραγωγής Ισπανίας – Μεγάλης Βρετανίας 2015

Σκηνοθεσία: Μπεν Σάροκ, Πρωταγωνιστούν: Χοσέμπα Ουσαμπιάγα, Μπάρμπαρα Γκοενάγκα, Λάντερ Οταόλα, Ιτζιάρ Λατσκάνο

Υπόθεση: Καθώς αδυνατούν να βρουν δικό τους σπίτι λόγω ανεργίας, ο Γκόρκα και η Άνε, ένα νέο, άφραγκο ζευγάρι σε μια επαρχιακή πόλη στη χώρα των Βάσκων, δεν μπορούν να περάσουν χρόνο μόνοι τους ούτε στα σπίτια των γονιών τους. Καθώς οι δύο νέοι θέλουν ολοένα και περισσότερο να κάνουν έρωτα και αφού δεν έχουν χρήματα για να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, είναι αναγκασμένοι να ψάξουν δημοφιλείς δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούνται για σεξ, τους οποίους οι ντόπιοι αποκαλούν «πικαδέρος». Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο εύκολα όσο φαίνονται και η σχέση τους περνάει και αυτή τη δική της κρίση, καθώς οι δυο τους προσπαθούν να βρουν τρόπους διαφυγής από τα πολλαπλά «δεσμά» της οικογένειας, μιας ετοιμόρροπης οικονομίας και ενός αβέβαιου μέλλοντος.

Η Μορφή του Νερού στο COSMOTE CINEMA 1HD, 09/11 στις 21:00

Ταινία Φαντασίας αμερικανικής παραγωγής του 2017

Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο , Ηθοποιοί: Σάλι Χόκινς,Μάικλ Σάνον,Ρίτσαρντ Τζένκινς

Υπόθεση: Σε ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστήριο της δεκαετίας του ’60, μια μουγκή και μοναχική καθαρίστρια αναπτύσσει ιδιαίτερη σχέση με ένα αλλόκοτο αμφίβιο πλάσμα, που αποτελεί ‘αντικείμενο’ φριχτών πειραμάτων… Η ταινία κέρδισε 4 Όσκαρ.

