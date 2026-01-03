Οι Survivors αποκαλύπτονται (Μέρος 4ο) - Δείτε το τρέιλερ

To Survivor, με τον Γιώργο Λιανό, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00 και έφτασε η ώρα να μάθουμε τρεις από τους «Επαρχιώτες»!



Ελένη Ζαράγγα, 30 ετών, Καρδίτσα

Είναι τίμια, ευθεία και δεν αντέχει την ασέβεια. Έχει μεγαλώσει με αξίες, πειθαρχία και αγώνα και η δύναμή της είναι οι γονείς της, για εκείνους είναι διατεθειμένη να παλέψει. Είναι δασκάλα ειδικής αγωγής και στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με το CrossFit, την πεζοπορία και το ποδήλατο. Δεν φοβάται την πίεση και της αρέσει να δοκιμάζει τα όριά της και να τα ξεπερνά. Όταν νιώθει πως κάποιος προσπαθεί να την υποτιμήσει τότε θα τη βρει απέναντί του.

Δήμητρα Λιάγγα, 28 ετών, Φάρσαλα

Η φύση, η επιβίωση και οι δυσκολίες είναι ο κόσμος της. Δεν είναι γυναίκα των εντυπώσεων και έχει σκληραγωγηθεί μέσα από τις αγροτικές δουλειές. Σπούδασε Ζωική Παραγωγή και δουλεύει ως security. Ξέρει να οδηγεί από φορτηγό μέχρι σκάφος και νταλίκα ενώ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής για εκείνη. Έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, την ιππασία, τις πολεμικές τέχνες και τη σκοποβολή κατακτώντας χρυσά μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Μιλάει μόνο όταν εκείνη πιστεύει πως πρέπει και επεμβαίνει μόνο όταν έχει δει κάτι με τα μάτια της, δεν αντέχει το ψέμα και τη διπροσωπία.

Γιώργος Πολύχρος, 25 ετών, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης

Πειθαρχημένος, με υπομονή και ένστικτο, ξέρει να δουλεύει σκληρά και να παλεύει για τον εαυτό του. Έχει τρία αδέλφια και είναι ελεύθερος επαγγελματίας ψαράς. Δηλώνει πως μπορεί να φάει τα πάντα ωμά κάτι που υποστηρίζει και μέσα από τα video που ανεβάσει στον λογαριασμό του στο Tik Tok. Είναι ευθύς με όλους και πειραχτήρι στους φίλους του. Δείχνει σεβασμό σε όλους ωστόσο του αρέσει να είναι αρχηγός και αυτό είναι κάτι που όπως υποστηρίζει ο ίδιος το κερδίζει με τις πράξεις και τη στάση ζωής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.