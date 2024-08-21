Power of Love: To έχει η μοίρα της Νίκης με τα ραντεβού: «ΜΗ»-«Το καλύτερο θα αφήσω;»

Είναι γεγονός ότι η Νίκη δεν έχει βρει αυτό που ψάχνει μέσα στο παιχνίδι της αγάπης POWER OF LOVE ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ.
Ίσως γιατί δεν το έχει προσπαθήσει αρκετά.
Ωστόσο η αλήθεια είναι πως και οι όποιες "απόπειρες" έχουν γίνει από μεριάς της με ραντεβού, είχαν τα θεματάκια τους. Στο τελευταίο επεισόδιο η παίκτρια είχε ένα τρίτο ραντεβού με τον Γ. Κόρκα.
Την ώρα που αποχωρούσαν ο παίκτης εντόπισε πάνω στο πουκάμισό του σοκολάτα.
Παρά την αντίδραση της Νίκης ο Γιώργος δεν πτοήθηκε και έγλυψε τη σοκολάτα.
«Το καλύτερο θα αφήσω;» ανέφερε απορώντας.
Κι όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που παρτενέρ της παίκτριας κάνει τέτοιου είδους κίνηση.
Στο έβδομο μόλις επεισόδιο, η Νίκη είχε ραντεβού με τον Αργύρη σε σκάφος.
Αν για κάποιο λόγο η εμπειρία αυτή της έμεινε αξέχαστη, είναι μόνο και μόνο για την κίνηση του Κρητικού να φτύσει κουκούτσι και να το πετάξει στη θάλασσα!
