Power of Love: To έχει η μοίρα της Νίκης με τα ραντεβού: «ΜΗ»-«Το καλύτερο θα αφήσω;»

Είναι γεγονός ότι η Νίκη δεν έχει βρει αυτό που ψάχνει μέσα στο παιχνίδι της αγάπης POWER OF LOVE ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ.

Ίσως γιατί δεν το έχει προσπαθήσει αρκετά.

Ωστόσο η αλήθεια είναι πως και οι όποιες "απόπειρες" έχουν γίνει από μεριάς της με ραντεβού, είχαν τα θεματάκια τους. Στο τελευταίο επεισόδιο η παίκτρια είχε ένα τρίτο ραντεβού με τον Γ. Κόρκα.

Την ώρα που αποχωρούσαν ο παίκτης εντόπισε πάνω στο πουκάμισό του σοκολάτα.

Παρά την αντίδραση της Νίκης ο Γιώργος δεν πτοήθηκε και έγλυψε τη σοκολάτα.

«Το καλύτερο θα αφήσω;» ανέφερε απορώντας.

Κι όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που παρτενέρ της παίκτριας κάνει τέτοιου είδους κίνηση.

Στο έβδομο μόλις επεισόδιο, η Νίκη είχε ραντεβού με τον Αργύρη σε σκάφος.

Αν για κάποιο λόγο η εμπειρία αυτή της έμεινε αξέχαστη, είναι μόνο και μόνο για την κίνηση του Κρητικού να φτύσει κουκούτσι και να το πετάξει στη θάλασσα!





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.