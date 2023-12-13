My style rocks: Mixed metallics για extra λάμψη - Δείτε το trailer

Συνεχίζονται οι δύσκολες δοκιμασίες για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες σήμερα θα πρέπει να φέρουν looks με… mixed metallics.

Δείτε το trailer:

Oι εικόνες που θα δημιουργήσουν θα πρέπει να συνδυάζουν επιτυχημένα, διαφορετικές, μεταλλικές υφές. Looks που θα μπορούσαν να αποτελούν και μία πρόταση εμφάνισης για τις μέρες των γιορτών!



Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή προβληματίζονται με τις εικόνες που βλέπουν οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι στο όριο του κιτς...

Ποιες θα τολμήσουν να φέρουν εικόνα με χρώματα ξεφεύγοντας από το συνδυασμό ασημί και χρυσό;

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.