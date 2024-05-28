Άλλη μια μέρα ξεκίνησε στον Άγιο Δομίνικο με τους παίκτες να μιλούν για το τελευταίο συμβούλιο, όπου βγήκε υποψήφιος ο Χριστόφορος. Ο Φάνης στο τελευταίο επεισόδιο είχε τραυματίσει και πάλι τον ώμο του, γεγονός που δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί στο νέο αγώνα.

Όταν έφτασαν οι παίκτες στον στίβο μάχης υπήρξε ένταση μεταξύ τους, καθώς η Κατερίνα Δαλάκα είπε, ότι ο Φάνης μετακίνησε τα τοτέμ των δύο ομάδων ώστε να πέφτουν πιο εύκολα της μπλε ομάδας.

Μια αμφισβητούμενη φάση την ώρα του παιχνιδιού, έκανε την παραγωγή να ξαναδεί με λεπτομέρεια τις βολές του Ντάνιελ και του Hilmi Cem, και ενώ ο πόντος είχε πάει στην κόκκινη ομάδα, τελικά φάνηκε το λάθος και ο πόντος γύρισε στους μπλε.

Μια αστεία στιγμή στα μέσα του αγωνίσματος όταν αποχώρησαν οι Τούρκοι από το παιχνίδι, ήταν όταν η Nefise μίλησε για τον Φάνη και είπε ότι θα ήθελε να πιει τσάι μαζί του κάποια στιγμή.

Τελικά την δεύτερη ασυλία την κέρδισε η κόκκινη ομάδα, με τους μπλε να καλούνται τώρα να ψηφίσουν υποψήφιο προς αποχώρηση από την ομάδα τους.

Στο συμβούλιο υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών για το θέμα με τα τοτέμ που μετακίνησε για πλάκα ο Φάνης. Οι κόκκινοι τον κατηγόρησαν ότι το έκανε για να τους βλάψει ενώ παίζουν για να διεκδικήσουν τις θέσεις τους στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια οι παίκτες μίλησαν για τις πληροφορίες της μπλε ομάδας που φτάνουν στα αφτιά της Κατερίνας Δαλάκα, με τον Φάνη να λέει ότι η Δώρα είναι αυτή που δίνει τις πληροφορίες στην αντίπαλη ομάδα.

Τέλος η μπλε ομάδα προχώρησε σε ψηφοφορία. Ο πρώτος μονομάχος της μπλε ομάδας είναι ο Σταμάτης, ο οποίος είπε ότι το περίμενε αυτό το αποτέλεσμα και πως θα αγωνιστεί για να παραμείνει στο παιχνίδι.

