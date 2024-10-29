Οι καλύτερες "έξυπνες" τηλεοράσεις έως 500€!

Υπάρχουν διάφοροί λόγοι για τους οποίους είσαι σε αναζήτηση νέας τηλεόρασης, ότι και να σε οδήγησε στην απόφαση το σίγουρο είναι ότι πλέον μόνο smart TV αγοράζουμε! Η τηλεόραση πέρα από το βασικό εργαλείο διασκέδασης είναι και εργαλείο. Οι σύγχρονες TVs έχουν ειδικές ρυθμίσεις για gamers, ενσωματώνουν virtual assistants και είναι συνδεδεμένες για να σου προσφέρουν την ιδανική εμπειρία. Το ένα θέμα που δυσκολεύει τις επιλογές είναι το budget. Το καλό είναι ότι η τεχνολογία τρέχει και έτσι υπάρχουν πολλές επιλογές για κάθε budget. Σου έχουμε λοιπόν μερικές ιδανικές προτάσεις για να βρεις τηλεόραση μέχρι 500 ευρώ!

1. LG LED TV 43UR81006LJ 43" 4Κ Ultra HD

Ξεκινάμε τις προτάσεις μας με ένα μοντέλο από την LG του 2023. Σχεδιασμένη για τους λάτρεις της θέασης ταινιών αυτή η 43άρα με ανάλυση 4Κ και εξαιρετικά χαμηλή τιμή θα σε εντυπωσιάσει! Με τιμή κτήσης κάτω από τα 400 ευρώ μια smart TV που τρέχει το WebOS της LG για πρόσβαση σε περιεχόμενο και όχι μόνο. Σχεδιασμένη για μια βελτιωμένη εμπειρία θέασης. Ο επεξεργαστής α5 AI 4K Gen6 βελτιώνει τις δυνατότητες της τηλεόρασης LG UHD, για να προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία. Η υποστήριξη HDR 10 Pro προσφέρει ακριβέστερο χρώμα, υψηλότερα επίπεδα φωτεινότητας και βαθύτερη αντίθεση ενώ με την τεχνολογία ήχου AI Sound Pro «νιώθεις» τον ήχο να σε περικυκλώνει και να σε τοποθετεί στο κέντρο της δράσης. Ο ήχος 2 καναλιών μετατρέπεται σε εικονικό ήχο Surround 5.1 για την τέλεια εμπειρία κινηματογράφου ενώ η λειτουργία FILMMAKER MODE™ απενεργοποιεί οποιαδήποτε επεξεργασία εικόνας που μπορεί να κάνει την ταινία να φαίνεται αφύσικη, ώστε να μπορείς να την απολαύσεις όπως ακριβώς την οραματιζόταν ο σκηνοθέτης της. Με εξαιρετική σχέση τιμής απόδοσης, αφού είναι κάτω από τ 400 ευρώ, αυτή είναι η τηλεόραση για σένα που θες να απολαμβάνεις σωστά το περιεχόμενο σου!

2. Hisense QLED TV 50E7NQ 50" 4Κ Ultra HD

Για σένα που σε ενδιαφέρει η τεχνολογία προβολής έχουμε μια πρόταση με τεχνολογία προβολής QLED από την Hisense! Στις 50 ίντσες και με τιμή κτήσης λίγο πάνω από τα 400 ευρώ είναι μια μοναδική ευκαιρία! Η Hisense προσφέρει ένα δικό της Linux based λειτουργικό το VIdaa TV OS. To VIDAA Smart, προσφέρει ένα διαισθητικό, πλήρως προσαρμόσιμο και ασφαλές λειτουργικό σύστημα, επιτρέποντάς σου να παρακολουθείς το αγαπημένο σου περιεχόμενο με τον δικό σου τρόπο. Απόκτησε πρόσβαση σε όλη την ψυχαγωγία που αγαπάς από το Disney+, το Netflix, το Prime Video, το YouTube και πολλά άλλα. Ιδανική για τους λάτρεις των αθλητικών αφού έχει ειδική λειτουργία sports για αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Η λειτουργία Sports κάνει κάθε λεπίδα γρασιδιού, κάθε νότα στη φωνή του σχολιαστή και κάθε επευφημία του πλήθους να ζωντανεύει με εκπληκτική διαύγεια. Καθηλωτικά αθλήματα, έξυπνα προσαρμοσμένα για μια εμπειρία γηπέδου από την άνεση του σπιτιού σου! Παράλληλα με το Game Mode PLUS απολαμβάνεις καθηλωτικό παιχνίδι. Διαθέτοντας πάνελ 60Hz με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης και χαμηλή καθυστέρηση MEMC, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ κάρτας γραφικών και οθόνης. Πες αντίο στο lag και γεια σε ένα παιχνίδι που κυλά τόσο ομαλά όσο και οι ικανότητές σου. Και αν αυτές οι τεχνολογίες δεν σου αρκούν, κερασάκι στην τούρτα το Adaptive Light Sensor! Ο προσαρμοζόμενος αισθητήρας φωτός της Hisense προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης αμέσως. Είτε είναι μεσημέρι είτε μεσάνυχτα, θα απολαύσεις άψογη διαύγεια και άνεση προσαρμοσμένη στο περιβάλλον σου.

3. Turbo-X LED TV TXV-P6575 65" 4Κ Ultra HD

Τέλος για σένα που το μέγεθος έχει σημασία και θες τη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη κλείνουμε με μια πρόταση από την Turbo X στις εντυπωσιακές 65 ίντσες και κόστος κάτω από τ 500 ευρω! Με ανάλυση 4K Super Resolution UHD+ έχεις εικόνες υψηλότερης ποιότητας με λιγότερη παραμόρφωση. Μιλάμε για τέσσερις φορές καλύτερη ποιότητα προβολής από το Full HD, για να παρακολουθείς τις αγαπημένες σου blockbuster ταινίες, τα καλύτερα viral videos και τα ντοκιμαντέρ του National Geographic με φυσικά χρώματα και πλήρη λεπτομέρεια! Απόλαυσε κάθε λεπτομέρεια με ακρίβεια ακόμα και σε σκηνές που συνδυάζουν χρώματα και σκιάσεις. Η τεχνολογία Micro Dimming χωρίζει την οθόνη σε μικρές ζώνες, για βαθύτερο μαύρο και καθαρότερο λευκό. Η καθημερινή ψυχαγωγία είναι κάτι που μπορείς να βρεις και μακριά από το PC ή το smartphone. Είτε θες να σερφάρεις στο διαδίκτυο και να κάνεις tweets, είτε έχεις τη διάθεση να δεις videos στο YouTube και τις αγαπημένες σου σειρές on-demand, το έξυπνο λειτουργικό σύστημα VIDAA TV έχει σχεδιαστεί για να σου προσφέρει μια πραγματικά ευέλικτη εμπειρία χρήσης. Κάθε λειτουργία και κάθε καινοτομία του αποσκοπεί στο να καταστήσει την εμπειρία τηλεθέασης όσο το δυνατόν απρόσκοπτη και πιο διαισθητική.

Διάλεξε αυτή που σου ταιριάζει και καλή θέαση!

