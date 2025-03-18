Οι Iron Maiden γιορτάζουν την 50η επέτειό τους με νέο ντοκιμαντέρ

Το βρετανικό heavy metal συγκρότημα Iron Maiden θα είναι το θέμα νέου ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο με αφορμή την 50η επέτειό του.

Η ταινία, η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, περιγράφεται ως «ένα συγκινητικό ταξίδι στην 50χρονη ιστορία των Iron Maiden τόσο από την οπτική του συγκροτήματος όσο και μερικών από τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές τους» μεταξύ άλλων, ονομάτων από τον κόσμο του κινηματογράφου και της μουσικής, όπως οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Λαρς Ούρλιχ και Τζιν Σίμονς, αναφέρεται σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης αποκλειστικές συνεντεύξεις με βασικά μέλη του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συζήτησης με τον αρχικό τραγουδιστή, Πολ Ντι Άννο, ο οποίος πέθανε πέρυσι.

«Είμαστε περήφανοι που η Universal Pictures Content Group επέλεξε να μοιραστεί τη μοναδική ιστορία των Iron Maiden με τον κόσμο» τόνισε ο μάνατζερ του συγκροτήματος Ροντ Σμόλγουντ σε δήλωσή του. «Τους έχουμε δώσει απεριόριστη πρόσβαση στο συγκρότημα, στους θαυμαστές μας και στους μουσικούς συναδέλφους μας» ανέφερε.

«Πιστεύουμε ότι θα ενθουσιάσουν όχι μόνο τους λάτρεις της μουσικής, αλλά και όποιον αγαπά την ιστορία ενός αουτσάιντερ που ξεπερνά τις πιθανότητες να γίνει και να παραμείνει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά προϊόντα της Βρετανίας από τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από 45 χρόνια» συμπλήρωσε.

Εκτός από το αρχειακό υλικό στο ντοκιμαντέρ θα υπάρχουν νέα στιγμιότυπα κινουμένων σχεδίων με τη μασκότ της μπάντας Eddie.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Μάλκολμ Βένβιλ και η παραγωγή είναι του Ντόμινικ Φρίμαν.

Οι Iron Maiden δημιουργήθηκαν στο ανατολικό Λονδίνο πριν από 50 χρόνια το 1975 και θεωρήθηκαν πρωτοπόροι στο παγκόσμιο εμπνευσμένο νέο κύμα του βρετανικού κινήματος heavy metal. Έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, πραγματοποιώντας περισσότερες από 2500 συναυλίες σε 64 χώρες σε 6 ηπείρους.

Φέτος ξεκινούν την τεράστια περιοδεία τους «Run For Your Lives» από τη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία στις 27 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

