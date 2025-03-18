Απασφάλισε ο Φραγκολιάς για τη σεξιστική άποψη της Σολωμού για τους 50άρηδες - «Σηκώνει παντιέρα μονομερώς»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και πάλι η Μαρία Σολωμού και όσα είπε στο τελευταίο podcast της. Η ηθοποιός έκανε μια γενικευμένη τοποθέτηση για τους 50άρηδες που έφερε θύελλα αντιδράσεων καθώς θεωρήθηκε -και δικαίως- σεξιστική.

«Όταν είσαι 50–55 και λογικά έχεις κάνει έναν κύκλο, δηλαδή ελάχιστοι είναι οι άντρες που στα 50 τους δεν έχουν παντρευτεί ή δεν έχουν κάνει τα παιδιά τους και να έχουν χωρίσει. Όταν λοιπόν είσαι σε έναν γάμο με παιδιά, που δεν έχει να κάνει αν είναι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος ή τι άνθρωπος είσαι, είναι ένας γάμος που έχει κάνει τον κύκλο του και είστε έτσι ωραία μαζί, αγαπημένοι ή όχι, τι πιστεύεις; Ότι δεν θα έρθει με τρέλα σε ένα κορίτσι 19 χρονών, με το οποίο μπορεί να ενθουσιαστεί;

Δεν υπάρχει άντρας 50-55 επιτυχημένος, με την οικογένειά του, που να μην έχει πλάι του μια πιτσιρίκα να την πάει στα μπουζούκια. Δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος έχοντας σώας τας φρένας στα 50 θα κυκλοφορεί ελεύθερα με ένα 19χρονο κορίτσι.

Οι περισσότεροι είναι παντρεμένοι και όσοι δεν είναι παντρεμένοι και είναι 50 χρονών μόνοι τους, δεν μπορεί να είναι καλά. Δεν πιστεύω ότι ένας άνδρας 50 χρονών, που να μην έχει παντρευτεί ποτέ και να μην έχει κάνει παιδιά, δεν μπορεί να μην έχει κάποιο πρόβλημα».

Η οργισμένη απάντηση του 50άρη Φραγκολιά

Και να που βρέθηκε ένας 50άρης σε εκπομπή να απασφαλίσει και να της απαντήσει και δεν ήταν άλλος από τον Κώστα Φραγκολιά, που δεν είναι παντρεμένος και δεν έχει παιδιά.

«Είναι αισχρά αυτά που λέει αλήθεια! Να το λύσει το θέμα της με τους άντρες πια στην ηλικία που είναι. Σοβαρά τώρα, αλήθεια; Όσοι είναι 50 και δεν έκαναν οικογένεια έχουν πρόβλημα. Άσε μας ρε Μαρία Σολωμού. Αλήθεια; Εσένα περιμέναμε; Να μην πω την έκφραση που μου έρχεται! Παπάρες! Μαρία μου, πήγαινε λύσε τα προβλήματα με τους άντρες πια! Στο λέω αλήθεια καλοπροαίρετα. Όσες φορές την έχουμε παίξει εδώ δεν έχω σχολιάσει. Αλλά επειδή ξέρω και άλλους ανθρώπους σαν εμένα -ίσως να μην είμαι πετυχημένος αλλά είμαι 50- αλήθεια τώρα; Έχω πρόβλημα; Και επειδή δεν έχω παιδιά πάλι έχω πρόβλημα; Και αν είχα, τώρα θα είχα μια γκομενίτσα; Άρα κι εσύ που θα είσαι γύρω στα 50, τώρα αυτή τη στιγμή θα έχεις έναν 19άρη γκόμενο δίπλα σου! Σηκώνει την παντιέρα αλλά μονομερώς! Σε ακούνε και κορίτσια!» ήταν η απάντηση Φραγκολιά με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να προσπαθεί να τον συγκρατήσει.

Από κοντά και ο θιγμένος Δημήτρης Παπανώτας που συνηγόρησε στα λόγια του Κώστας Φραγκολιά αλλά και η Τίνα Μεσσαροπούλου που διερωτήθηκε αν αυτή η άποψη της ηθοποιού είναι σεξιστική.

