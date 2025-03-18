Κατερίνα Στικούδη: Στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα κόντρα στα hate comments - Τα έκανε τραγούδι!

Η Kατερίνα Στικούδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Unplugged Stories του MAD TV και μοιράστηκε την εμπειρία από το ξεκίνημά της στον χώρο του θεάματος όταν ήταν μόλις 19 χρονών οπότε και κατάλαβε ότι θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι. Όπως θα την ακούσετε να λέει διαπίστωσε αμέσως ότι δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Τι την πείσμωσε και τι απαντά στα αρνητικά σχόλια;

«Όταν ξεκίνησα ήμουν 19 χρονών. Κατευθείαν συνειδητοποίσα ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, ότι θα υπάρχουν αυτοί που θα λένε, πολλές φορές και με εμπάθεια ότι δεν τους αρέσει ένα ρούχο μου, το τραγούδι μου, το οτιδήποτε.

Σκληραγωγήθηκα τόσο πολύ όταν αποφάσισα να πιάσω μικρόφωνο που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να με ταράξει αυτή τη στιγμή.

Η αλήθεια είναι ότι και τα θετικά σχόλια είναι εξίσου πολλά οπότε υπήρχε μια ισορροπία στην ψυχή μου και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω το χατίρι κανενός. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσω να κυνηγάω το όνειρό μου ή να μην κάνω αυτό που αγαπώ επειδή δεν αρέσω σε κάποιον. Ίσα ίσα, εμένα όλα τα αυτά τα αρνητικά σχόλια μου δίνουν δύναμη και πίστεψέ με, πολλή έμπνευση... Και αφήνω 3 τελείες. Σύντομα θα νέο κομμάτι και θα καταλάβεις γιατί το λέω αυτό!» είπε με νόημα.

