«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Στήνουμε στούντιο στο Γύθειο - Σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό στη Μάνη και σήμερα, Τρίτη 18 Μαρτίου στις 14.45, στήνει το στούντιο στο Γύθειο. Από εκεί, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής παρουσιάζουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα.

Η πρωταθλήτρια κολύμβησης Νέρι Νιανγκουάρα, μετά τις πισίνες, «βούτηξε» στη ζωή της μάνας και συντρόφου. Κάνουμε μία απολαυστική συζήτηση μαζί της και με την οικογένεια της στο Γύθειο της καρδιάς της, πατρίδα του συζύγου της.

Δείτε το trailer:

60 χρόνια πριν, σχεδιάστηκε ένας δρόμος για το τοπικό ΚΤΕΛ. Σήμερα, η στενή επαρχιακή οδός Καλαμάτας – Οιτύλου παραμένει ίδια, με πολλά σημεία της χωρίς διαγράμμιση και την προτεραιότητα στη διακριτική ευχέρεια των οδηγών. Σε ένα άλλο οδικό δίκτυο, αυτό που συνδέει Γύθειο με Αρεόπολη, ένα επικίνδυνο κομμάτι του είναι υπό ανακατασκευή δέκα χρόνια τώρα...

Στην ανατολική Μάνη, τεράστια ήταν η ζημιά στην παραγωγή ελαιολάδου μετά τη μεγάλη φωτιά του 2021. Εξόφληση στις αποζημιώσεις των πυροπλήκτων δεν έχει γίνει ακόμα και οι αγρότες, που έβαλαν «πλάτη» ως εθελοντές για την κατάσβεση της φωτιάς, ζητούν εθνικό σχέδιο αποκατάστασης της παραγωγής.

Παρέα με τον κύριο Τάσο, ανακαλύπτουμε την πιο γευστική... τριπλέτα της Μάνης, μοναδική νοστιμιά της περιοχής. Ζυμαράκι τηγανητό, κρέας σουβλάκι λαχταριστό και τυράκι που, πέρα από τους ντόπιους, προσελκύει ορδές επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

