Squid Game: «Οι VIP κακοί της σειράς μοιάζουν κάπως με τον Μασκ»

Με τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας και πρώην δεξί χέρι του Τραμπ, Ίλον Μασκ, παρομοίασε τους «κακούς» VIP με τις μάσκες, ο δημιουργός του Squid Game (Παιχνίδι του Καλαμαριού).

Στη διάσημη σειρά – φαινόμενο του NETFLIX, μια ομάδα δισεκατομμυριούχων παρακολουθεί με άνεση τους φονικούς αγώνες επιβίωσης ανθρώπων με οικονομικά προβλήματα και στοιχηματίζει σε αυτούς. Μάλιστα, στην τρίτη και τελευταία σεζόν, οι VIP αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο καθώς μπαίνουν στα παιχνίδια ως φρουροί και σκοτώνουν οι ίδιοι τους «αποκλεισμένους» παίκτες, αντί απλώς να παρακολουθούν.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Hwang Dong Hyuk δήλωσε:

«Ο Ιλον Μασκ είναι παντού αυτές τις μέρες, σωστά; Όλοι μιλάνε γι' αυτόν. Δεν είναι μόνο ο επικεφαλής μιας τεράστιας τεχνολογικής εταιρείας που ελέγχει σχεδόν όλο τον κόσμο, αλλά είναι και σόουμαν. Αφού έγραψα τη 3η σεζόν, φυσικά σκέφτηκα: "Ω, μερικοί από τους VIP μοιάζουν κάπως με τον Ιλον Μασκ"».

Όπως είπε ο δημιουργός της σειράς, το ότι οι VIP βγάζουν τις μάσκες τους και μπαίνουν στο παιχνίδι και σκοτώνουν άλλους με τα ίδια τους τα χέρια είναι περισσότερο συμβολικό, παρά μια απλή τεχνική λεπτομέρεια.

«Στο παρελθόν, όσοι πραγματικά έλεγχαν το σύστημα και διατηρούσαν την εξουσία, ήταν κρυμμένοι πίσω από την κουρτίνα, σχεδόν σαν αυτή η μεγάλη αόρατη συνωμοσία. Ωστόσο, δεν ισχύει πλέον, ειδικά στην Αμερική», δήλωσε.

«Μιλάμε πολύ για την ολιγαρχία αυτές τις μέρες, αλλά αυτοί οι λεγόμενοι ιδιοκτήτες μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, βγαίνουν μπροστά, λέγοντας σε όλους ποιον υποστηρίζουν με τα χρήματά τους. Οι άνθρωποι που πραγματικά ελέγχουν την εξουσία και το σύστημα, δεν κρύβονται πλέον πίσω από μια κουρτίνα. Βγάζουν πρόθυμα τις μάσκες τους, σχεδόν σαν να δηλώνουν: "Εμείς είμαστε αυτοί που τα διαχειρίζονται όλα. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουν τον έλεγχο"» είπε χαρακτηριστικά.



