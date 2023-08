Οι 10 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε στο 80ό Φεστιβάλ Βενετίας – Από Γιώργο Λάνθιμο μέχρι David Fincher… Ψυχαγωγία 13:25, 29.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

72

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται φέτος από τις 30 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου