Το soundtrack του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» είναι το πιο δημοφιλές στη Βρετανία Ψυχαγωγία 09:01, 29.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

69

bookmark

Your browser does not support the audio element.

H μουσική του Χάουαρντ Σορ μπορεί να βρέθηκε στην κορυφή, αλλά ο Τζον Γουίλιαμς κατάφερε να αναδειχθεί ως πιο δημοφιλής συνθέτης