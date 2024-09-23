Οδυσσέας Σταμούλης: «Η απώλεια του δικού μου παιδιού δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικότερη από την απώλεια οποιουδήποτε παιδιού»

Πώς βρίσκεις δύναμη να προχωρήσεις μετά από ένα τέτοιο γεγονός; Ο Οδυσσέας Σταμούλης με μια του φράση ουσιαστικά τα είπε όλα… «Από εκεί και πέρα απλά υπάρχεις»

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» τόσο για το τραγικό γεγονός που συνέβη πριν από έναν χρόνο, όσο και για την επαγγελματική του πορεία και την αποχή του από την τηλεόραση, όχι από επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.