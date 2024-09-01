Λογαριασμός
Ο Δημήτρης Σχοινάς σου δείχνει πώς να φτιάξεις το τέλειο και viral φοιτητικό τοστ

Τρελαίνεται να δείχνει απλές συνταγές στο προφίλ του

Νέος, ωραίος, ταλαντούχος και ανεξάρτητος. Ο γιος της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά, Δημήτρης Σχοινάς, ζει πια στον δικό του χώρο και αυτοεξυπηρετείται, τουλάχιστον στα απλά πράγματα και τα φαγητά που κάθε φοιτητής μαθαίνει να φτιάχνει για να επιβιώσει χωρίς καθημερινό delivery.

Και αυτή τη φορά αποφάσισε -γιατί του το ζήτησαν κιόλας- να δείξει πώς φτιάχνεται το τέλειο και viral φοιτητικό τοστ. Που δεν είναι απλά ψωμί τυρί αλλαντικό, αλλά έχει και κέτι παραπάνω. Και αβγό, και σως και ψαχγμένο τυρί και κοτόπουλο. Και δείχνει και τέλειο... Είναι δε, απλούστατο, πολύ γρήγορο και μάλλον και πεντανόστιμο.

Πηγή: womenonly

