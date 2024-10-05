MY MAN CAN: Οι ευφάνταστες δοκιμασίες του Φάνη Λαμπρόπουλου - Δείτε το τρέιλερ

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και τα τέσσερα ζευγάρια που κέρδισαν στα προηγούμενα επεισόδια, ξανασυναντιούνται στο πλατό του «MY MAN CAN!». Στόχος του Φάνη; Να ενθαρρύνει –ή και όχι απαραίτητα- τα ζευγάρια να περάσουν τις πιο ευφάνταστες δοκιμασίες. Στόχος των ζευγαριών; Να κερδίσουν το πολυπόθητο, τελευταίο, αυτοκίνητο!

Η Δήμητρα και ο Σωκράτης, η Ελευθερία και ο Ηλίας, η Έλενα και ο Δημήτρης, και η Τζένη και ο Κωνσταντίνος βάζουν τα δυνατά τους, προκειμένου να ξεπεράσουν τα... εμπόδια. Ποια είναι αυτά;

Οι άντρες να σηκώσουν μία μπάρα των 12 κιλών και να κάνουν όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορούν.

Οι άντρες να φορέσουν μία ειδική στολή και να γίνουν στόχοι των συντρόφων τους, που πετάνε μπαλάκια του τένις.

Οι άντρες να βρεθούν σε έναν πάγκο με ποτήρια γεμάτα αλεύρι και, φυσώντας δυνατά, να βγάλουν τα μπαλάκια που έχουν μέσα.

Τα ζευγάρια να παίξουν μουσικές καρέκλες και να συγκεντρώσουν τους πέντε πόντους.

Τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό γύρο, παίζουν μπάσκετ! Ποιο όμως, θα βάλει τα περισσότερα καλάθια;

Για ένα ακόμα Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

