MY MAN CAN: Οι ευφάνταστες δοκιμασίες του Φάνη Λαμπρόπουλου - Δείτε το τρέιλερ

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και τα τέσσερα ζευγάρια που κέρδισαν στα προηγούμενα επεισόδια, ξανασυναντιούνται στο πλατό του «MY MAN CAN!». Στόχος του Φάνη; Να ενθαρρύνει –ή και όχι απαραίτητα- τα ζευγάρια να περάσουν τις πιο ευφάνταστες δοκιμασίες. Στόχος των ζευγαριών; Να κερδίσουν το πολυπόθητο, τελευταίο, αυτοκίνητο!
Η Δήμητρα και ο Σωκράτης, η Ελευθερία και ο Ηλίας, η Έλενα και ο Δημήτρης, και η Τζένη και ο Κωνσταντίνος βάζουν τα δυνατά τους, προκειμένου να ξεπεράσουν τα... εμπόδια. Ποια είναι αυτά;
- Οι άντρες να σηκώσουν μία μπάρα των 12 κιλών και να κάνουν όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορούν.
- Οι άντρες να φορέσουν μία ειδική στολή και να γίνουν στόχοι των συντρόφων τους, που πετάνε μπαλάκια του τένις.
- Οι άντρες να βρεθούν σε έναν πάγκο με ποτήρια γεμάτα αλεύρι και, φυσώντας δυνατά, να βγάλουν τα μπαλάκια που έχουν μέσα.
- Τα ζευγάρια να παίξουν μουσικές καρέκλες και να συγκεντρώσουν τους πέντε πόντους.
- Τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό γύρο, παίζουν μπάσκετ! Ποιο όμως, θα βάλει τα περισσότερα καλάθια;
Για ένα ακόμα Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!
«MY MAN CAN!»
Απόψε στις 00.10, στον ΣΚΑΪ
#MyManCanGR
#SkaitvGR
