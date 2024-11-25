O ΣΚΑΪ κερδίζει πρώτος το στοίχημα της ενημέρωσης στο πρώτο δίμηνο της σεζόν

Η φετινή επιλογή του ΣΚΑΪ να ενισχύσει τον ενημερωτικό του χαρακτήρα σε όλη την πρωινή ζώνη όχι μόνον δικαιώθηκε, αλλά στο πρώτο δίμηνο της τηλεοπτικής σεζόν, τον αναδεικνύει πρώτο σε τηλεθέαση και μάλιστα μακράν των ιδιωτικών καναλιών.

Συγκεκριμένα και βάσει των επίσημων στοιχείων της Nielsen από τις 16 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η φετινή σεζόν μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου, οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ που μεταδίδονται από τις 05.00 το πρωί ως και το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων στις 14.00 συγκέντρωσαν μεσοσταθμικά το 16,8% της τηλεθέασης του κοινού και ακολουθεί το Mega με 13,3%, ο Ant1 με 12,3%, ο Alpha με 11,6%, το Star με 7,9% και το Open με 7,1%.

Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν για τον ΣΚΑΪ σε 188.728 τηλεθεατές -στο μέσο λεπτό- και ακολουθούν το Mega (149.193), Ant1 (138.118), Alpha (130.126), Star (88.675) και Open (79.257).

Το γεγονός ότι ο ΣΚΑΪ έχει αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη απήχηση στην πλειοψηφία των πολιτών που θέλουν να ενημερωθούν παρακολουθώντας το πρωί και το μεσημέρι τηλεόραση, είναι και μια απάντηση σε όσους επικαλούνται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους το δήθεν δυναμικό κοινό (18-54), το οποίο ειδικά αυτές τις ώρες είναι υποπολλαπλάσιο του συνόλου.

Για να γίνει ακόμη πιο σαφές, το κανάλι που προηγείται στις πρωινές ώρες στο αποκαλούμενο δυναμικό κοινό συγκεντρώνει μόλις 47.407 τηλεθεατές -στο μέσο λεπτό-, δεδομένου ότι οι ηλικίες 18-54 είτε ευλόγως απουσιάζουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία από τα σπίτια τους είτε έχουν την τηλεόρασή τους κλειστή.

Επενδύοντας στον ειδησεογραφικό του χαρακτήρα, ο ΣΚΑΪ τέλος προτίθεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ενημερωτικές του εκπομπές εντάσσοντας από τον Ιανουάριο στο πρόγραμμά του την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», η οποία θα μεταδίδεται αμέσως μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.



Πηγή: skai.gr

