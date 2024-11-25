Η δυναμική είσοδος της Βανέσσας έφερε και τις πρώτες αντιδράσεις από την Άννα. Σήμερα στα παρασκήνια του My Style Rocks, η Νικολέτα συζητάει με τη νέα διαγωνιζόμενη τις εντυπώσεις της από την πρώτη πασαρέλα.

Δείτε το trailer:

Το ελεύθερο θέμα της ημέρας δίνει απεριόριστες επιλογές στις διαγωνιζόμενες, ωστόσο μπορεί να γίνει και παγίδα!

Η εμφάνιση της Σέβης είναι τελικά για haute couture ή είναι απλά hot; Η ίδια στηρίζει το look της λέγοντας πως πειραματίζεται όμως ορισμένες fashionistas αμφισβητούν πως το styling είναι δικό της!

Ένα «5» από τον Γιώργο Καράβα δίνει απρόσμενη χαρά σε μία fashionista!

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.