Ο Σάκης Ρουβάς, όπως και όλοι οι τραγουδιστές όταν πρέπει να προετοιμάσουν τις φωνητικές τους χορδές για να τραγουδήσουν, αλλά και ως άσκηση που τους δίνεται από τους καθηγητές φωνητικής, κάνουν διάφορους αστείους ήχους αλλά και μορφασμούς που ουσιαστικά είναι ενός είδους, το λες και, γυμναστική.

Ένα διαφορετικό ζέσταμα από αυτό που θα έκανε ένας αθλητής αλλά με την ίδια λογική. Του stretching. Απλά δεν τεντώνουν τα χέρια και τα πόδια τους, αλλά τη φωνή τους. Και η αλήθεια είναι πως για κάποιον που δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι τόσο ο ήχος, όσο και το θέαμα είναι αν μη τι άλλο αστείο.

