«Οι Πανθέοι»: Η Βέτα αντιμετωπίζει τη Μαριάννα - Δείτε το trailer

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Η ΒΕΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Σήμερα στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Απανωτά είναι τα χτυπήματα για την οικογένεια των Πανθέων είτε βρίσκονται στην Αθήνα είτε στο μέτωπο. Οι αποχαιρετισμοί πονάνε και οι ήρωες ψάχνουν τρόπο να εξιλεωθούν για τα λάθη του παρελθόντος στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Κίτσος αποχαιρετά με πόνο τη Μάρμω και φεύγει για το μέτωπο για να πολεμήσει στη μάχη της Κλεισούρας. Μια μάχη που θα είναι η τελευταία για πολλούς. Παράλληλα στο Γραμματικό, ο Θαλής έρχεται αντιμέτωπος με την Καλή αλλά και με το βάρος του παρελθόντος που κουβαλάει. Στο τέλος της ημέρας, ο Θαλής, το μόνο που θα ζητήσει είναι η συγχώρεση, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει κι αυτός με ελαφριά ψυχή το ταξίδι της ζωής του.

Στην Αθήνα, ο Στάθης θα περάσει χωρίς να το ξέρει λίγο ώρα με τον γιο του, όμως η Ματούλα δεν θα μπορέσει να του πει την αλήθεια για το παιδί τους. Και ενώ η Μαριάννα θα πάει στη Βέτα με σκοπό να εκθέσει τον Φάνη και την παράνομη σχέση του με την Πέλλα, η αντίδραση της Βέτας θα είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που θα περίμενε. Ο Βαλλίδης θα θελήσει να δώσει ένα τέλος στον πόλεμο με τον Φάνη και θα του προτείνει να αφήσουν πίσω τους τις διαφορές τους και να γίνουν και πάλι σύμμαχοι. Τέλος, ο Ισίδωρος και Μερόπη θα καταφέρουν να εντοπίσουν τη Μαργαρίτα, τη μητέρα του Μαρμάρη…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

