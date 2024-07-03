Η Pink ακύρωσε συναυλία στην Ελβετία μετά από εντολή γιατρού: «Δεν μπορώ να συνεχίσω»

Η Pink ακύρωσε ξαφνικά τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιήσει σήμερα στο στάδιο Βάνκντορφ, στη Βέρνη της Ελβετίας για λόγους υγείας.

Σε ανάρτησή της στο Instagram μαζί με ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την ακύρωση του σόου.

«Ζητώ συγγνώμη που πρέπει να ακυρώσω τη συναυλία μου στη Βέρνη αυτή την Τετάρτη», έγραψε η σταρ. «Κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι μπορώ να παίξω για εσάς κάθε βράδυ, αλλά μετά από συνεννόηση με τον γιατρό μου και διερεύνηση όλων των διαθέσιμων επιλογών, με ενημέρωσαν ότι δεν μπορώ να συνεχίσω την παράσταση την Τετάρτη» ανέφερε.

«Ανυπομονούσα να είμαι μαζί σας και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις. Είμαι πολύ απογοητευμένη που πρέπει να το ακυρώσουμε. Σας στέλνω την αγάπη μου και τις ευχές μου για υγεία και πραγματικά ελπίζω να σας δω σύντομα» κατέληξε.

Αν και η Pink δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Fox News η εταιρεία παραγωγής σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram, διευκρίνισε ότι η ακύρωση οφειλόταν σε «ασθένεια» και ότι δεν ήταν εφικτό να προγραμματιστεί εκ νέου.

Η επόμενη στάση της περιοδείας «Summer Carnival tour» είναι στην Κοπεγχάγη, το Σάββατο. Προς το παρόν δεν υπάρχει νέα ενημέρωση. Η περιοδεία ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουλίου πριν η σταρ επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική στα μέσα Αυγούστου, όπως αναφέρει το Entertainment Tonight.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

