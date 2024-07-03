Power of Love: Τα κορίτσια στο κόκκινο δωμάτιο - Δείτε το trailer

Το Κόκκινο Δωμάτιο του Power of Love, άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα του εχθές με τα αγόρια να προσκαλούν τα κορίτσια που θέλουν να γνωρίσουν λίγο καλύτερα. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους ήταν αυστηρά πέντε λεπτά. Πόσα όμως μπορούν να ειπωθούν μέσα σε αυτό το χρόνο; Εξηγήσεις ζητήθηκαν, παρεξηγήσεις λύθηκαν, αγκαλιές δόθηκαν και τα περισσότερα ραντεβού ανανεώθηκαν για μία άλλη μέρα.

Απόψε είναι η σειρά των κοριτσιών να στείλουν τη δική τους πρόσκληση για το Κόκκινο Δωμάτιο. Ποια αγόρια θα επιλέξουν να καλέσουν; Πώς θα αντιδράσουν τα αγόρια όταν θα δουν άλλους να διεκδικούν εκείνη που τους ενδιαφέρει;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.