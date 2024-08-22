Ο πρόεδρος έπαθε τρικυμία: «Γεια σου Μαρκέλλα μου, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΟΥ!»

Ο έρωτας με τη Γλυκερία πιθανότατα έχει πάρει τα μυαλά του Αναστάση στο Power of Love.

Τα πράγματα όμως γίνονται λίγο πιο περίπλοκα όταν ο παίκτης δεν είναι σε θέση να θυμηθεί το όνομα της αγαπημένης του και πολύ περισσότερο μάλιστα όταν την μπερδεύει με την πρώην παίκτρια, Μαρκέλλα.

«Γεια σου Μαρκέλλα μου... Γλυκερία μου τι κάνεις; ΓΛΥΚΕΡΙΑ μου» αναφώνησε μόλις την είδε, προκαλώντας αμηχανία τόσο σε εκείνη όσο και στους παρευρισκομένους.

Ο Αναστάσης με τη Μαρκέλλα δεν είχαν ποτέ κάτι επίσημο, ωστόσο οι δυο τους είχαν μοιραστεί κάποιες ρομαντικές εμπειρίες. Πέρασαν μάλιστα τόσο καλά, που ονόμασαν "το νησί" Μαρκελλίνα.

Όλα όμως τελείωσαν γρήγορα, απότομα και όχι με τις πιο ειρηνικές συνθήκες όταν ο παίκτης εκδήλωσε ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του για τη Γλυκερία ενώπιον και της Κατερίνας Καραβάτου, σοκάροντας τη Μαρκέλλα.

Η παίκτρια δεν το πήρε καθόλου καλά και η κατάσταση οδηγήθηκε σε μεγάλο καυγά. Λίγο πριν αποχωρήσει μάλιστα φέρεται να είπε στην Γλυκερία: «Μην πας με τον Αναστάση, θα σε κοροϊδεύει όλη η Ελλάδα»

Πηγή: skai.gr

