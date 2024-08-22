Έλλη Κοκκίνου: Στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια. Ακυρώνεται η αυριανή της εμφάνιση

Μόλις την Κυριακή που μας πέρασε η Έλλη Κοκκίνου τραγουδούσε στην Τήνο και χόρευε στα μπαράκια του νησιού παρέα με τη Μελίνα Νικολαϊδη, τον Μάνο Μαγιάτη και τους Ανδρέα Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου. Βέβαια κατά τη διάρκεια της ημέρας έκανε αφωνία και έβγαλε την εμφάνιση αλλά δεν ήταν καλά η ίδια.

Φαίνεται όμως πως τελικά αυτό που πίστευε πως ήταν κάτι απλό, μια φαρυγγίτιδα από την κούραση και τα air condition, ήταν πιο σύνθετο κι έτσι η επιστροφή της στην Αθήνα την Τρίτη συνοδεύτηκε από συμπτώματα δυσκολίας στην αναπνοή που τελικά την οδήγησαν στο νοσοκομείο και στην προσωρινή ακύρωση της αυριανής προγραμματισμένης εμφάνισής της στην Αερόπολη Λακωνίας και αναβολή της σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια με ένα story μέσα από το νοσοκομείο με τον ορό στο χέρι γράφοντας:

«Τελικά αυτό που με ταλαιπωρεί μέρες τώρα δεν ήταν μια φαρυγγίτιδα αλλά κάποιος ιός. Γι’ αυτό το λόγο με μεγάλη μου λύπη θα πρέπει να αναβάλλω τη προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Αρεόπολη Λακωνίας στις 23/8. Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση αλλά κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι μας να τα ξεπεράσουμε. Θα τα πούμε όμως σε μια νέα ημερομηνία που θα ανακοινώσουμε σύντομα. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Να είστε καλά»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.