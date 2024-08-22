Power of Love: Gala με σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις - Δείτε trailer

Ο Chris είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση μετά τη χθεσινή ψηφοφορία. Η Σωτηρία και ο Νίκος ψηφίστηκαν ως οι δημοφιλέστεροι των δύο σπιτιών ενώ ο Δήμος και η Νίκη διασταύρωσαν για ακόμα μία φορά τα ξίφη τους.

Απόψε είναι όλα έτοιμα για το Gala, κανείς όμως δεν είναι έτοιμος για όσα θα αποκαλυφθούν μέσα από αυτό! Ποιος κατηγορεί τον Δήμο πως έφερε το κορίτσι του, την Ανδριάνα στο Power of Love; Ποια είναι η αλήθεια;

Τι συνέβη στο Bodrum ανάμεσα στη Σωτηρία και τον Νίκο;

Οι κατηγορίες και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια… Ποιος θα αποχωρήσει απόψε από το Power of Love;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.