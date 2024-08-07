Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αναρωτιέται γιατί είναι τόσο ήσυχη η Λετονία

Και η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή πάντα μια ανάλογη επιλογή συνηθίζει να κάνει o Πέτρος Πολυχρονίδης καθώς όπως φαίνεται του αρέσει το κρύο και οι συνθήκες ζωής στη Βόρεια Ευρώπη. Μάλιστα τις περισσότερες φορές κάνει road trip καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Katrin Ladose, ή "Κλαουντιάνα", όπως τη φωνάζει εκείνος χαϊδευτικά τρελαίνονται να ανακαλύπτουν νέα μέρη και να σταματάνε όπου τους αρέσει για διανυκτέρευση.

Αυτό τη φορά όμως δεν ήταν οι δυο τους. Μαζί τους ταξιδεύει και η 14χρονη κόρη του παρουσιαστή από τον πρώτο του γάμο και έτσι το ζευγάρι είναι πιο οργανωμένο στις στάσεις και τους σταθμούς του ταξιδιού του στην Λετονία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτονται χώρα της Βαλτικής, είναι όμως η πρώτη φορά που βρίσκονται εκεί και μέσα στις δύο μέρες που έχουν προλάβει να δουν κάποια πράγματα τους έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η ερημιά που βρίσκουν στους δρόμους και η ησυχία. Σαν να υπάρχει απαγόρευση και καθεστώς.

Βέβαια αν σκεφτεί κανείς πως το σύνολο του πληθυσμού της πρωτεύουσας Ρίγας δεν ξεπερνάει τις 900.000 και σίγουρα και για εκείνους είναι περίοδος διακοπών, λογικό να είναι ήρεμη η πόλη.

