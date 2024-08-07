Μπέττυ Μαγγίρα: Τελικά γιατί έφυγε από τον Ant1;

Πέρυσι τέτοια εποχή η Μπέττυ Μαγγίρα τρισευτυχισμένη έκανε μια μεγάλη μεταγραφή από το Open προς τον Ant1 με σκοπό να αναλάβει την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου αλλά και την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

Το ακριβό κόστος του show όμως το έβαλε για άλλη μια φορά στον πάγο, όπου και παραμένει μέχρι νεωτέρας -που δεν τη βλέπoυμε να έρχεται σύντομα- και η Μπέττυ έμεινε μόνο με την εκπομπή I Love ΣουΚου. με την οποία δεν είχε και κανένα θέμα να παραμείνει κι ας μην έκανε και κάτι άλλο.

