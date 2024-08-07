Power of Love: Ώρα για άθληση - Δείτε το trailer

Η χθεσινή είσοδος της Έμιλυ έφερε αναστάτωση καθώς τα περισσότερα γράμματά της δεν ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τα αγόρια. Η επιλογή της να βγει ραντεβού με τον Δημήτρη φάνηκε να προβληματίζει τη Σοφία… Το medley που τραγούδησε ο Αναστάσης κέρδισε τις εντυπώσεις και το ραντεβού με τον ίδιο να επιλέγει να περάσει περισσότερο χρόνο με τη Γλυκερία.

Η μέρα για τα κορίτσια του Power of Love ξεκινά με άθληση! Η αθλητική περιβολή επιβάλλεται και όλες μαζί βγαίνουν έξω για να… ξεμουδιάσουν! Ποιες θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα γυμναστικής και ποιες θα «γκρινιάξουν» περισσότερο;

Ο Δημήτρης και η Σοφία δεν είναι πια μαζί όμως αυτό δε σημαίνει πως δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον…

Ένα νέο αγόρι κάνει την είσοδό του στο σπίτι των κοριτσιών και εκείνες ξαφνιάζονται! Ποιο κορίτσι θα επιλέξει για το πρώτο του ραντεβού;

O Jason συναντά την Κατερίνα Καραβάτου στο Κόκκινο Δωμάτιο για μία συζήτηση που φέρνει στην επιφάνεια πλευρές του που δε γνωρίζαμε και ιστορίες από την παιδική του ηλικία που συνδέονται με την εξέλιξη του χαρακτήρα του.

Η Έμιλυ έκανε τη δυναμική της είσοδο εχθές στο Power of Love, ας τη γνωρίσουμε κι εμείς λίγο καλύτερα!

Έμιλυ Κοσμίδου

Ηλικία: 29 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα: Youtuber

Ζώδιο: Σκορπιός

Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και πολύ νωρίς ανακάλυψε την κλίση της στα social media. Έχει έναν αδερφό και μία αδερφή με τους οποίους είναι πολύ δεμένη. Το κανάλι της στο YouTube αριθμεί περισσότερους από 116.000 συνδρομητές ενώ σε αρκετά από τα video που ανεβάζει συμμετέχει και η αδερφή της. Έχει μία κόρη ενός έτους, τη Λυδία.

Let’s talk about love: Έχει υπάρξει σε μακροχρόνια σχέση για χάρη της οποίας είχε μετακομίσει στην Αθήνα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αφήσει στην άκρη την προσωπική της ζωή προκειμένου να αφοσιωθεί στην ανατροφή της κόρης της. Πιστεύει πολύ στη δύναμη της γυναίκας ενώ θεωρεί πιθανό τον έρωτα με την πρώτη ματιά.

Πηγή: skai.gr

