Ο Λάκης Γαβάλας είχε χθες γενέθλια, έκλεισε τα 72, και δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram δύο φωτογραφίες που μας συγκίνησαν... Ο γνωστός σχεδιαστής βρίσκεται στο νησί των Ανέμων τις τελευταίες ημέρες, απολαμβάνοντας τις διακοπές του.

Με αφορμή την ημέρα, ο Λάκης Γαβαλάς έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφού δημοσίευσε μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια και μια ακόμα που τον δείχνει όπως είναι σήμερα, ο σχεδιαστής ευχαρίστησε τους γονείς του για όσα έκαναν για εκείνον, ενώ έκανε και μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια.

Ο ίδιος έγραψε στην ανάρτησή του: «Ξημερώνει η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου πριν από 72 χρόνια στις 6.00 το πρωί γεννήθηκε η πεντάκιλη αφεντιά μου.

Από κούνια και πραγματικά με γαλλικά και πιάνο, κι έπειτα χορό, έπειτα σεμινάρια για visual life style generally, χορευτής, κριτής, ηθοποιός στην τηλεόραση, για να καταλήξω luxury ambassador σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες... Ευχαριστώ την κυρά Τζοβάννα, τη μαμά, και τον κυρ-Διονύση, τον μπαμπά, που με μεγάλωσαν με αγάπη, στοργή, θαυμασμό και θυμάμαι ποσό υπέροχα νεανικά χρόνια...».

