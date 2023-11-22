Mark Strong: Στηρίζει τις προσπάθειες προστασίας παιδιών στην Ουκρανία

Ο Βρετανός ηθοποιός Μαρκ Στρονγκ συμμετέχει στις προσπάθειες προστασίας των παιδιών στην Ουκρανία συγκεντρώνοντας πόρους για την ανακαίνιση ενός καταφυγίου για 327 μαθητές. Ο ηθοποιός εντάχθηκε πρόσφατα στην πλατφόρμα συγκέντρωσης κεφαλαίων United24 της ουκρανικής κυβέρνησης ως πρεσβευτής και δεσμεύθηκε να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και προστατευμένου χώρου για τα παιδιά σε ένα σχολείο στο Ουμάν ώστε να παρακολουθούν μαθήματα χωρίς να φοβούνται τις πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Mark Strong on Working With Ukraine to Help Schoolchildren and Joking With President Zelensky About ‘Dune’ Series Emperor Role https://t.co/C95LpYqIf2 November 17, 2023

Προσπαθούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, αλλά το πρόβλημα είναι ότι βρίσκονται σε μια περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος να προσγειωθεί βόμβα στα κεφάλια τους, ανέφερε ο Στρονγκ στο THR. Έχουν ένα καταφύγιο, όπως όλα τα σχολεία που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες, αλλά είναι σε πραγματικά κακή κατάσταση. Χρειαζόμαστε 60.000 δολάρια για να το κάνουμε πραγματικά κατοικήσιμο, ώστε σε περίπτωση που κινδυνέψουν, να μπορούν να πάνε εκεί κάτω και να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, πρόσθεσε.

Ο Στρονγκ χαρακτήρισε εξωφρενικό το γεγονός ότι θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο ηθοποιός ελπίζει οι πολίτες σε όλο τον κόσμο που νοιάζονται θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ουκρανική κυβέρνηση και την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσει τον πληθυσμό της που έχει πληγεί από τον πόλεμο και τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Μαρκ Στρονγκ είναι πρεσβευτής της πλατφόρμας Εκπαίδευσης και Επιστήμης της United24, στους διασημότερους υποστηρικτές της οποίας περιλαμβάνονται επίσης οι Μπάρμπρα Σρέιζαντ, Μαρκ Χάμιλ, Λιβ Σράιμπερ και Κάθριν Γουίνικ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

