Ο Γρηγόρης Γκουντάρας γίνεται 54 και άνοιξε το…χρονοντούλαπο

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Γρηγόρης Γκουντάρας που κλείνει τα 54 του χρόνια. Και σήμερα που είναι η μέρα του οι ευχές ξεκίνησαν από νωρίς και φυσικά από τη γυναίκα της ζωής του τη Ναταλί Κάκκαβα.

«Σήμερα γιορτάζει το αγόρι μου.. Ο άντρας μου, ο πατέρας των παιδιών μου, σύντροφός μου, το στήριγμα μου, ο άνθρωπός μου.

Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα.. Αυτό που ξέρω είναι πως σ αγαπώ κάθε μέρα και πιο πολύ... Να σε χαιρόμαστε αγάπη μου.. Για πάντα μαζί» έγραψε εκείνη.



Ενώ ο ίδιος ο Γρηγόρης άνοιξε το χρονοντούλαπο των φωτογραφιών από την παιδική του ηλικία ως σήμερα και έτσι τον είδαμε νεαρό με καουμπόικες μπότες χαλαρό σε vintage πολυθρόνα, αλλά και με αθλητική στολή ποδοσφαιριστή.

«Και κάπως έτσι κύλησαν 54 χρόνια …

-Γρήγορα ;

-Πολύ ‼️

-Όμορφα ;

-Ναι ,με πολλά ΟΜΟΡΦΑ και αυτά πρέπει να κρατάμε ‼️

-Νιώθεις πως μεγάλωσες ;

-Στην ψυχή είμαι μπέμπης ‼️

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ναταλί μου (συνοδοιπόρος τα τελευταία 15 χρόνια ) και στους γιους μου Οδυσσέα και Μάρκο που με κρατάνε σε τρομερή εγρήγορση» Έγραψε στο δικό του γενέθλιο ποστ. Χρόνια του πολλά!

