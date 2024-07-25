Λογαριασμός
Η αποκάλυψη της κόρης της Ζωής Λάσκαρη για το ραντεβού που ακύρωσαν μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή

Σχεδόν 7 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την ημέρα του Αυγούστου που η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή

Η αποκάλυψη της κόρης της Λάσκαρη για το ραντεβού που ακύρωσαν μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή

Και με αφορμή αυτή την ημέρα που πλησιάζει η κόρη της Αίθρα Λυκουρέζου (όπως είναι το όνομα που επέλεξε η ίδια η Μαρία Ελένη εδώ και καιρό) έκανε ένα συγκινητικό βίντεο στο Tiktok της αποκαλύπτοντας γεγονότα που συνέβησαν μία μέρα πριν το θάνατο της μητέρας της και που η ίδια έφερε βαρέως για χρόνια.

Όπως η ίδια περιγράφει , οι δυο τους είχαν κανονίσει να δειπνήσουν μαζί, αλλά η ακύρωσε το ραντεβού τους, λόγω κακής διάθεσης και διάφορων ψυχολογικών ζητημάτων που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο.

TAGS: Ζωή Λάσκαρη Αίθρα Λυκουρέζου
