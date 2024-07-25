Και με αφορμή αυτή την ημέρα που πλησιάζει η κόρη της Αίθρα Λυκουρέζου (όπως είναι το όνομα που επέλεξε η ίδια η Μαρία Ελένη εδώ και καιρό) έκανε ένα συγκινητικό βίντεο στο Tiktok της αποκαλύπτοντας γεγονότα που συνέβησαν μία μέρα πριν το θάνατο της μητέρας της και που η ίδια έφερε βαρέως για χρόνια.

Όπως η ίδια περιγράφει , οι δυο τους είχαν κανονίσει να δειπνήσουν μαζί, αλλά η ακύρωσε το ραντεβού τους, λόγω κακής διάθεσης και διάφορων ψυχολογικών ζητημάτων που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.