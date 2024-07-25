Γιώργος Καραμίχος: «Διεκδίκησα να βλέπω το παιδί μου όταν τελείωσα τον στρατό»

Ο Γιώργος Καραμίχος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή των drag queens, Mystic Van Rouge και Katina Bella, Rainbow Mermaids στο YouTube και μίλησε τόσο για τα παιδικά κι εφηβικά του χρόνια στην επαρχία, όσο και για τις δύσκολες στιγμές της ζωής του και τη σχέση με την κόρη του που πέρασε από πολλές διακυμάνσεις.

«Δεν ήταν καθόλου εύκολο να μεγαλώνει ένα παιδί στο χωριό. Το θετικό είναι η ελευθερία, το πράσινο, η φύση, αυτά που τρως... Το αρνητικό είναι αυτό που σε οδηγεί να συνδέεσαι με τον τόπο. Πρέπει να ανεχτείς συμπεριφορές ανθρώπων που δεν θα έπρεπε. Δε θα έπρεπε να υπάρχουν οι συμπεριφορές και αυτοί οι άνθρωποι.

Για παράδειγμα, πριν χρόνια ξύπνησα ένα πρωί και άκουσα κουταβάκια να κλαίνε Βγήκα έξω και μου είπε η μάνα μου ότι ο τάδε άφησε τα κουτάβια στο γήπεδο να ξεραθούν. Πήγα και πήρα τα κουτάβια και μαζί με τα παιδιά περάσαμε πόρτα πόρτα για να τα δώσουμε» είπε αρχικά για τη ζωή στην επαρχία.

