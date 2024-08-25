Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου οδηγεί και η Νάνσυ Αντωνίου τον τρολάρει. Τρελό γέλιο

Roadtrip στην Πελοπόννησο κάνει αυτές τις τελευταίες ημέρες διακοπών για φέτος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου. Η χημεία τους, ακόμα και στις διαφωνίες τους είναι γνωστή, την ακούμε και στο ραδιόφωνο. πειράζουν πολύ ο ένας τον άλλον κι ακόμα και η "τσαντίλα" τους βγάζει γέλιο.

Σε αυτό το ταξίδι με τελικό προορισμό την Καλαμάτα πήραν τον δρόμο που κάνει κύκλο όλη την Πελοπήννησο καθώς ήθελαν να σταματήσουν στο Δερβένι Κορινθίας να κάνουν έκπληξη στον συνεργάτης τους Νίκος Καλούδη. Κι έτσι αντί να επιστρέψουν προς τα πίσω και να κατεβούν μέσω Τριπόλεως, έκαναν τον κύκλο από τον Πύργο.

