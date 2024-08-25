Μαρία Ναυπλιώτου: Το όμορφο καλοκαίρι της στη Χίο

Η Μαρία Ναυπλιώτου ανήκει στις celebrities που δεν συνηθίζουν να ποστάρουν στα Social Media εικόνες από την καθημερινότητα και την προσωπική τους ζωή. Γι’ αυτό και κάθε φορά που το κάνει είναι αξιοπρόσεκτο.

Και ολοκληρώνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές η ταλαντούχα ηθοποιός αυτή τη χρονιά αποφάσισε να μοιραστεί με τον κόσμο κάποιες ανέμελες στιγμές από τις διακοπές της με την παρέα της στην όμορφη Βολισσό της Χίου αλλά και τις αποδράσεις τους στο υπέροχο νησί του Βορείου Αιγαίου που έχει καταπληκτικά μέρη για να επισκεφθεί κανείς.

«Καλοκαίρι θα πει να ηρεμείς. Να ζεις λίγο πιο ελεύθερα και μαγικά. Καλοκαίρι θα πει θάλασσα, βουτιές, παγωτά κι ανεμελιά. Καλοκαίρι θα πει φίλοι, γέλια, φαγητό και κρασί.

Chios in a nutshell. Μία υπέροχη διαμονή. Λάτρεψα κάθε στιγμή». Έγραψε.

