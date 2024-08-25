Νεχάντε: Που βρίσκεται και τι κάνει σήμερα η λατίνα που τρέλανε τον Νικηφόρο στο «50-50»

Λογαριασμός
Νεχάντε: Πού βρίσκεται και τι κάνει σήμερα η λατίνα που τρέλανε τον Νικηφόρο στο «50-50»

Στα χρόνια που μεσολάβησαν άλλαξαν πολλά

Η Πιλάρ Μαρία Εσπίνο Χούσλιν, η Πιλάρ ή σκέτο «Πι» για τους φίλους της, καθώς ολόκληρο το όνομά της είναι «σιδηρόδρομος» την περίοδο που έπαιξε την Νεχάντε στην πολύ πετυχημένη σειρά «50-50» ήταν περιζήτητη από όλα τα μέσα της εποχής.

Η μελαψή καλλονή που πολλοί την αποκαλούσαν «Ναόμι Κάμπελ του Χορού» ήρθε το 1995 στη χώρα μας από την Αβάνα της Κούβας για να μας μυήσει στη μαγεία της salsa και όχι μόνο.

