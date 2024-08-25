Ο Πάμπλο Λαρέν (Pablo Larraín), αιώνιος θαυμαστής της Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie), το 2021 της πρότεινε έναν απρόσμενο ρόλο. Να υποδυθεί την εμβληματική Μαρία Κάλλας.

Η ηθοποιός αρχικά ήταν διστακτική, στη συνέχεια όμως αγκάλιασε την πρόκληση, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας «Maria», η οποία θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), η ταινία εξερευνά «την ταραχώδη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της κορυφαίας σοπράνο εστιάζοντας στις τελευταίες ημέρες της στο Παρίσι τη δεκαετία του '70».

«Η ταινία μιλάει για τη γυναίκα που αφού αφιέρωσε τη ζωή της στο παγκόσμιο κοινό, αποφασίζει να βρει τη δική της φωνή, τη δική της ταυτότητα και να κάνει επιτέλους κάτι μόνο για τον εαυτό της», δήλωσε ο Χιλιανός δημιουργός στο Vanity Fair.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ντίβα του 20ού αιώνα, και ποια θα μπορούσε να την υποδυθεί; Χρειαζόμουν μια ηθοποιό...που θα κουβαλούσε αυτό το βάρος, που θα ήταν αυτή η παρουσία. Η Αντζελίνα ήταν εκεί», συμπλήρωσε.

Περιγράφει την προετοιμασία της, η οποία κράτησε περισσότερο από 6 μήνες, ως «πολύ συγκεκριμένη και πολύ δύσκολη».

«Δούλεψε πάνω στη στάση του σώματος. Μελέτησε την αναπνοή. Ανέπτυξε έναν τρόπο ομιλίας που αρμόζει σε μια γυναίκα που ζει τόσο μέσα στον κόσμο όσο και σε ένα άλλο επίπεδο δημοσιότητας. Μετά ήρθαν τα μαθήματα φωνητικής», υπογραμμίζει ο διάσημος σκηνοθέτης.

Στο πλάι της Τζολί πρωταγωνιστεί η Βαλέρια Γκολίνο (Valeria Golino) έχοντας το ρόλο της αδελφής της Μαρίας Κάλλας καθώς και οι Πιερφρανσέσκο Φαβίνο (Pierfrancesco Favino), Αλμπα Ρορβάχερ (Alba Rohrwacher), Χαλούκ Μπίλγκινερ (Haluk Bilginer) και Κόντι Σμιτ-Μακφί (Kodi Smit-McPhee).

Μέσα από τον φακό του Έντ Λάχμαν (Ed Lachman) η ταινία εναλλάσσεται μεταξύ «εντυπωσιακών έγχρωμων σκηνών αποτυπώνοντας το παρόν και ασπρόμαυρων φλας μπακ».

Ο σκηνοθέτης, θεωρεί ότι το «Maria» κλείνει το κύκλο της τριλογίας ταινιών που δημιούργησε με πρωταγωνίστριες γυναίκες που έγραψαν ιστορία. Το 2016 έφερε στη μεγάλη οθόνη, την τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ «Jackie» με την Νάταλι Πόρτμαν ως Τζάκι Κένεντι και το 2021 η ταινία «Spencer» με την Κρίστεν Στιούαρτ στο ρόλο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα έκανε επίσης παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.