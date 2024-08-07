H ηθοποιός της ταινίας «Black Panther» της Marvel και συνεργάτιδα της Beyoncé, Κόνι Τσιούμε, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Η οικογένεια του Νοτιοαφρικανής ηθοποιού ανακοίνωσε την είδηση με ανάρτηση στο Instagram χθες. «Η οικογένεια Τσιούμε με λύπη σας ενημερώνει για τον θάνατο της διεθνώς αναγνωρισμένης βραβευμένης ηθοποιού Κόνι Τσιούμε» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Κόνι Τσιούμε, απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών στο νοσοκομείο Garden City του Γιοχάνεσμπουργκ αναφέρει η οικογένειά της και ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Our heartfelt condolences to the family, friends, and colleagues of multi-award winning and legendary actress Connie Chiume. Her outstanding work will always be remembered. 💔🕊️#RIPConnieChiume pic.twitter.com/6GlE4QLkpV — South African Government (@GovernmentZA) August 6, 2024

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε πολλές νοτιοαφρικανικές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ άλλων, Rhythm City, Zone 14 και Gomora.

Στην ταινία «Black Panther» του 2018, η Τσιούμε πρωταγωνίστησε ως Zawavari – μέλος του Συμβουλίου της Φυλής των Γουακαντάν. Στη συνέχεια της ταινίας Black Panther του 2022: Wakanda Forever αντικατέστησε τον Zuri που υποδύθηκε ο Φόρεστ Γουίτακερ ως ο πρεσβύτερη της Wakanda.

Έγινε επίσης γνωστή για τις εμφανίσεις της στη μουσική ταινία της Beyoncé που βασίζεται στη μουσική ταινία της Disney «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», στην οποία υποδύθηκε τη μητέρα του Σίμπα, Sarabi.

Ο πιο πρόσφατος ρόλος της ήταν στο θρίλερ «Heart of the Hunter», που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και εμφανίστηκε επίσης στην τηλεοπτική σειρά «Soon Comes Night» τον Φεβρουάριο.

Η Τσιούμε κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου NTVA Avanti Καλύτερης Ηθοποιού σε δραματική σειρά για τον ρόλο της στο Soul City το 2000. Αργότερα, το 2009, έλαβε ένα Νοτιοαφρικανικό Βραβείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (SAFTA) για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δράμα για τον ρόλο της ως Stella Moloi στο οικογενειακό δράμα Zone 14.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.