Ελίνα Παπίλα: «Πάντα ένιωθα πως δεν ήμουν αρκετή»

Επαγγελματίας και μητέρα τριών παιδιών η Ελίνα Παπίλα σίγουρα δεν έχει μια εύκολη καθημερινότητα.

Η ίδια σε ένα ποστ με πολλαπλές αλήθειες άνοιξε την καρδιά της για τα δικά της συναισθήματα και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια.

«Είναι πολύ όμορφο που επικοινωνούμε εδώ και ξέρω ότι όλοι μας σε έναν βαθμό επηρεαζόμαστε από εκείνους που ακολουθούμε. Όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα social media δεν είναι αληθινά. Είναι τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μας, τα πιο χαρούμενα και λαμπερά. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και αν εσύ που βλέπεις αυτή τη δημοσίευση πιστεύεις ότι είσαι μόνος ή μόνη, δεν είσαι»

Και ξεκινάει το ποστ της γράφοντας:

«Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τα Social Media είναι ψεύτικα. Μου αρέσει να μοιράζομαι όμορφες και χαρούμενες στιγμές αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γύρισα στη δουλειά μου αμέσως μετά τη γέννα του τρίτου παιδιού μου προσπαθώντας να αποδείξω σε όλους πόσο ικανή και δυνατή είμαι ενώ ήμουν εντελώς εξαντλημένη .

Μου πήρε καιρό να επανέλθω και τότε πήρα ένα πολύ μεγάλο μάθημα να μάθω να ακούω το σώμα μου και την ψυχή μου» και συνεχίζει αποκαλύπτοντας ακόμα περισσότερα.

