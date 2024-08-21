Power of Love: Η ένταση στο Pre Gala χτυπάει κόκκινο - Δείτε trailer

Το αποτέλεσμα στο χθεσινό παιχνίδι κρίθηκε στο Var! Νικήτρια αναδείχθηκε η Νίκη η οποία επέλεξε για το ραντεβού τον Γιώργο. Μπορεί οι δυο τους να υποστηρίζουν πως μεταξύ τους δεν υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον όμως, όπως φαίνεται, απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου!

Απόψε, η Αλεξάνδρα εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του Δημήτρη και του Jason οι οποίοι προσπαθούν να τη γνωρίσουν καλύτερα.

Ο Πρόδρομος ζητά να συναντήσει στο Κόκκινο Δωμάτιο τη Σωτηρία. Της εξομολογείται πως μπήκε στο Power of Love μόνο για εκείνη και πως ήθελε να το ξέρει. Εκείνη όμως, μάλλον έχει δώσει την καρδιά της σε άλλον…

Η διαφωνία ανάμεσα στη Νίκη και τον Δήμο συνεχίζεται με την ένταση μεταξύ τους να κορυφώνεται την ώρα του Pre Gala. Πώς εμπλέκεται στη διαφωνία τους η Ανδριάνα;

Οι ψηφοφορίες του Pre Gala θα αναδείξουν τους πιο δημοφιλείς αλλά θα δώσουν και την πρώτη υποψηφιότητα για την αποχώρηση…

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

