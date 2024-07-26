Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η Μενεγάκη, ο Λιάγκας και τα ησυχαστήρια

Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έκαναν live σύνδεση από την Τήνο όπου βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Summer’s Cool του ΣΚΑΙ και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην τον ρωτήσουν για τη σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη μετά από την πολυσυζητημένη αποχώρησή της από το Mega και την ανακοίνωσή της ότι δε θα ξανακάνει καθημερινή εκπομπή.

«Θα πας καθόλου καμία βόλτα στα Άχλα, στην Άνδρο;» ρώτησε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο χαμογελώντας πονηρά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.