Ντορέττα-Εβελίνα-Ραφαηλίδης: Κούνιες και ελέφαντες για την παρέα στο Μπαλί

Περνάνε αξέχαστα σε αυτό το ταξίδι στο Μπαλί η Εβελίνα Νικόλιζα και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εδώ και 13 μέρες που βρίσκονται εκεί. Πολύ περισσότερο τώρα που στην παρέα προστέθηκε και η Ντορέττα Παπαδημητρίου και μαζί ανακαλύπτουν νέα μέρη.

Κάποια από αυτά μάλλον τα βλέπουν από τα stories του Νίκου Μουτσινά και του Κωνσταντίνου Δέδε και τα στοχεύουν.

