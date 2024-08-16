Λογαριασμός
Ντορέττα-Εβελίνα-Ραφαηλίδης: Κούνιες και ελέφαντες για την παρέα στο Μπαλί

Μαγικές στιγμές για την παρέα και συνάντηση έκπληξη

Ντορέττα-Εβελίνα-Ραφαηλίδης: Κούνιες και ελέφαντες για την παρέα στο Μπαλί

Περνάνε αξέχαστα σε αυτό το ταξίδι στο Μπαλί η Εβελίνα Νικόλιζα και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εδώ και 13 μέρες που βρίσκονται εκεί. Πολύ περισσότερο τώρα που στην παρέα προστέθηκε και η Ντορέττα Παπαδημητρίου και μαζί ανακαλύπτουν νέα μέρη.

Κάποια από αυτά μάλλον τα βλέπουν από τα stories του Νίκου Μουτσινά και του Κωνσταντίνου Δέδε και τα στοχεύουν. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου Εβελίνα Νικόλιζα Παναγιώτης Ραφαηλίδης Μπαλί
