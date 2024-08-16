Μαυρίκιος Μαυρικίου- Ιλάειρα Ζήση: Σαράντισαν την κόρη τους στην εκκλησία που παντρεύτηκαν

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ακριβώς στις σαράντα μέρες από τη γέννηση της κόρης τους, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση τήρησαν το έθιμο του σαραντίσματος, πηγαίνοντας μαζί με τη μικρούλα τους στον Ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς, στην Λευκωσία.

Στην εκκλησία που πριν δύο χρόνια παντρεύτηκαν. Μια πολύ σημαντική ημέρα για εκείνους και με τον Παπά Μιχάλη που τους πάντρεψε να κάνει και το σαράντισμα της κόρης τους.

