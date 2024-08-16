Γιάννης Ζουγανέλης: «Πλούτος είναι το συναίσθημα» λέει μετά την καταστροφή του σπιτιού του

Ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης έχει δεχτεί o Γιάννης Ζουγενέλης από τον κόσμο για την καταστροφή του σπιτιού του στον Βαρνάβα από τη μεγάλη φωτιά που σάρωσε τη Βορειανατολική Αττική την περασμένη εβδομάδα.

Μια μεγάλη προσωπική απώλεια για την οποία μίλησε πριν λίγες ημέρες λέγοντας:

«Είμαι σοκαρισμένος. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία με κήπο πνιγμένη στα δέντρα. Κάηκε ολοσχερώς από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά το έμαθα χθες γιατί δεν είχε προσβασιμότητα. Πάει ο παράδεισός μου, εδώ που ερχόταν η Ελεωνόρα και ήταν το ησυχαστήριό μας.

Τα πάντα είχα μέσα. Ένα οργανωμένο σπίτι που το έφτιαξα με κόπους μιας ζωής. Είχε μέσα και μουσικά όργανα, οικογενειακές φωτογραφίες, όλα πράγματα αγαπημένα που έγιναν στάχτη. Είχα κι έναν πίνακα μεγάλης οικονομικής και συναισθηματικής αξίας, έργο του Φώτη Κόντογλου, που τον είχα αφήσει εδώ γιατί πίστευα ότι ήταν προστατευμένο. Έγινε κι αυτό στάχτη μαζί με όλα τα άλλα».

Και σήμερα θέλησε να στείλει σε όλους ένα ευχαριστώ κι ένα μήνυμα:

«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να συμπαρασταθούν σε όλους τους πληγέντες από τη φωτιά.

Ευχαριστώ και προσωπικά γιατί συνειδητοποίησα ότι οι Έλληνες είμαστε ίσως οι πιο αλληλέγγυοι.

Η φράση που άκουσα είναι: «ό,τι χρειαστείς είμαστε δίπλα σου, όλοι», ανεξάρτητα από τον πλούτο του καθενός γιατί πλούτος είναι το συναίσθημα. Σας ευχαριστώ. Η ζωή είναι μπροστά και θα πολεμήσουμε για όλους. Για το καλό όλων μας» είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

