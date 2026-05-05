Ντόλι Πάρτον: Εκτός σκηνής λόγω προβλημάτων υγείας

Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας λόγω προβλημάτων υγείας για τα οποία ακολουθεί συγκεκριμένες θεραπείες.

Η θρυλική τραγουδίστρια είχε αρχικά προγραμματίσει έξι παραστάσεις στο Caesar's Palace για τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά μετέφερε τις ημερομηνίες για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Τώρα έκανε γνωστό ότι δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Πάρτον ανέφερε ότι «ανταποκρίνεται πολύ καλά στα φάρμακα και τις θεραπείες» και «βελτιώνεται κάθε μέρα». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Τα κακά νέα είναι ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να είμαι σε επίπεδο εμφάνισης στη σκηνή, γιατί κάποια από τα φάρμακα και τις θεραπείες μού προκαλούν ζαλάδα».

Η σταρ συμπλήρωσε με τον χαρακτηριστικό της χιούμορ ότι δεν μπορεί να είναι «ζαλισμένη κουβαλώντας μπάντζο, κιθάρες και τέτοια πράγματα πάνω σε 12ποντα τακούνια». «Απλώς σκεφτείτε με σαν ένα παλιό κλασικό αυτοκίνητο που, μόλις αναπαλαιωθεί, μπορεί να είναι καλύτερο από ποτέ», σημείωσε.

Παρόλο που οι εμφανίσεις του Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν, η Πάρτον τόνισε ότι συνεχίζει να εργάζεται, γυρίζοντας βίντεο και πηγαίνοντας «πού και πού στο αγαπημένο της Dollywood». Παράλληλα, στοχεύει να ανοίξει το μουσείο και το ξενοδοχείο της στο Νάσβιλ αργότερα φέτος, ενώ δουλεύει και πάνω στο μιούζικαλ της για το Μπρόντγουεϊ.

«Έχω εξαιρετικούς γιατρούς, πάω πολύ καλά και με διαβεβαιώνουν ότι αυτό που έχω είναι θεραπεύσιμο, οπότε βασίζομαι σε αυτό», δήλωσε η ίδια.

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Σας ευχαριστώ που είστε στο πλευρό μου και μου δείχνετε τόση αγάπη και υποστήριξη τον τελευταίο χρόνο. Έχω ακόμα λίγο δρόμο για την ανάρρωση, αλλά είμαι καθ' οδόν! Θα τα πούμε σύντομα».

Η διάσημη καλλιτέχνις είχε μιλήσει στο παρελθόν για προβλήματα που αντιμετώπιζε με πέτρες στα νεφρά, στα οποία αναφέρθηκε ξανά στο πρόσφατο βίντεό της. Σημειώνεται ότι πέρυσι έχασε τον σύζυγό της, Καρλ Τόμας Ντιν, με τον οποίο ήταν μαζί σχεδόν 60 χρόνια.

Παρά τις δυσκολίες, η σταρ παραμένει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό. Τον περασμένο Απρίλιο, βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πιο δημοφιλείς παγκόσμιες προσωπικότητες σε δημοσκόπηση της YouGov, ξεπερνώντας ονόματα όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον «Guardian».

