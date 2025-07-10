Ντόλι Πάρτον: Δεν θα γράφει τραγούδια μετά τον θάνατο του συζύγου της

Η εμβληματική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) δήλωσε πως προσωρινά θα σταματήσει να γράφει τραγούδια στον απόηχο του θανάτου του συζύγου της, Καρλ Ντιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Μαρτίου. «Ο σύζυγός μου πέθανε πριν από τρεις μήνες...αρκετά πράγματα που ήθελα να ξεκινήσω, δεν μπορώ να τα κάνω», δήλωσε η Πάρτον καλεσμένη στο podcast της Κλόε Καρντάσιαν, «Khloé in Wonder Land».

Και πρόσθεσε: «Θα το ξεκινήσω αργότερα. Μου έρχονται τόσο υπέροχες, όμορφες ιδέες αλλά νιώθω ότι δεν θα τις ολοκληρώσω. Έχω τόσα άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου την πολυτέλεια, να γίνω τόσο συναισθηματική αυτή τη στιγμή. Αν προκύψει θα γράψω κάτι, αλλά το βάζω σε παύση».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τη διαδικασία της συγγραφής ως τη «χαρά» της. «Τυχαίνει απλώς να είναι η δουλειά μου, αλλά και η χαρά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Όλα ξεκινούν με μια ιστορία ή ένα τραγούδι. Σε κάθε ταινία πρέπει να υπάρχει μία σπουδαία ιστορία. Δεν έχει σημασία πόσο σπουδαίοι είναι οι ηθοποιοί ή ο σκηνοθέτης, αν δεν έχεις μία καλή ιστορία δεν έχεις έργο. Το ίδιο και με ένα τραγούδι...επίσης ένας από τους λόγους που αγαπώ να γράφω, είναι γιατί νιώθω ότι συνδέομαι τόσο πολύ με το Θεό εκείνη τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου του Καρλ Ντιν, η Πάρτον κυκλοφόρησε το «If You Hadn't Been There», ως φόρο τιμής στον εκλιπόντα σύζυγό της. Μέσα από τους στίχους του τραγουδιού, η θρυλική καλλιτέχνιδα περιγράφει τη σημασία που είχε ο ίδιος στη ζωή της και τον ρόλο του, στο να γίνει ο άνθρωπος που είναι σήμερα.

