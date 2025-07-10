Ζόμπι, τρομακτικοί κλόουν και καραμούζες αναστατώνουν τη ζωή των συγκατοίκων στο σπίτι του Big Brother, απόψε, Πέμπτη 10 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ!

Η κρυφή αποστολή του Χρήστου Ντεντόπουλου ολοκληρώνεται με επιτυχία και η αποκάλυψή της κάνει τους συγκάτοικους να πανηγυρίζουν! Ωστόσο, ο πολύ αποτελεσματικός τρόπος που υποδύθηκε τον ρόλο του δημιουργεί ερωτηματικά σε ορισμένους.

Η Ζωή Ασουμανάκη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος δείχνουν να θέλουν να διατηρήσουν το καλό κλίμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους.

Ο Γιώργος Αντωνιάδης έχει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση του με τη Nancy Tawby τις οποίες μοιράζεται με την Αργυρώ Κατσιγαράκη. Τι τον κάνει να σκέφτεται πως η Nancy τον κοροϊδεύει;

Η εβδομαδιαία αποστολή συνεχίζεται με νυχτερινές αφίξεις στο σπίτι του Big Brother. Η Φένια Νικολαΐδη μπαίνει στην αποθήκη να πάρει υλικά για το βραδινό τους και την υποδέχεται ένα… ζόμπι! Η μία μετά την άλλη, οι πόρτες του σπιτιού ανοίγουν και μία εφιαλτική νύχτα ξεκινά! Τα ζόμπι όμως είναι μόνο η αρχή… Ο Big Brother καλεί τον Χρήστο Γκικουρία στο ΒΒroom για να μιλήσουν, μόνο που όταν μπαίνει στο δωμάτιο η πολυθρόνα είναι κατειλημμένη από έναν τρομακτικό… κλόουν!

Τη δύσκολη νύχτα διαδέχεται ένα φασαριόζικο ξημέρωμα! Καραμούζες, φλογέρες και τύμπανα διαταράσσουν την πρωινή ηρεμία του σπιτιού και ξυπνάνε απότομα τους συγκάτοικους. Πόσο εύκολο είναι να διατηρήσεις την αδιαφορία σου όταν σε πιάνουν στον… ύπνο;

Το live streaming μέσα από το skai.gr/tv και του ΣΚΑΪ HYBRID αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του Big Brother την ώρα που συμβαίνουν! Συνδεθείτε για να μη χάνετε λεπτό από τις εξελίξεις!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

Δείτε το τρέιλερ:

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Ζωή σε Χρήστο Ντ.: «Άμα θες είσαι… μάλαμα!»

Ο Χρήστος Γκικουρίας περιγράφει τη συνάντησή του με τον κλόουν

Φένια: «Μίλησες με Ντεντόπουλο;»

Γιώργος: «Τι είμαι εγώ να παίζει μαζί μου;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.