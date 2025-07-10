Όζι Όσμπορν-Black Sabbath: Συγκέντρωσαν 190 εκατ. δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο μεγάλο φινάλε τους

Η αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όζι Όσμπορν με τους Black Sabbath συγκέντρωσε 190 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον μουσικό διευθυντή της εκδήλωσης Τομ Μορέλο. Ο Όζι Όσμπορν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και γνωστοποίησε ότι, μεταξύ άλλων, πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον τα τελευταία χρόνια, αλλά δεσμεύθηκε να δώσει μια τελευταία συναυλία.

Συγκροτήματα της metal και της hard-rock ανέβηκαν στη σκηνή -στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ- και ερμήνευσαν διασκευές των Sabbath καθώς και πρωτότυπο υλικό. «Είναι τόσο ωραίο να βρίσκεσαι σε αυτή τη **** σκηνή, δεν έχετε ιδέα», είπε ο Όσμπορν στο πλήθος των 42.000 ατόμων όταν ο φτερωτός θρόνος του σηκώθηκε για πρώτη φορά κάτω από τη σκηνή. «Ας ξεκινήσει η τρέλα!».

Πριν από την εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο σε κοινό 5,8 εκατομμυρίων θεατών ανακοινώθηκε ότι τα έσοδα θα διατεθούν στην οργάνωση Cure Parkinson, που ενθαρρύνει την έρευνα για την εύρεση θεραπείας για τη νόσο, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ και στην οργάνωση που παρέχει φροντίδα σε παιδιά με σύνθετες ιατρικές ανάγκες, Acorns Children Hospice.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο κιθαρίστας των Rage Against The Machine, Τομ Μορέλο, δημοσίευσε μια εικόνα του Όσμπορν να τραγουδά από τον θρόνο με τη λεζάντα: «Back to the Beginning. Περισσότερα από 190 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν ως δωρεά σε ξενώνες και νοσοκομεία για παιδιά». Ο Μορέλο πρόσθεσε: «Στόχος μας δεν είναι απλώς να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη μέρα στην ιστορία της heavy metal».

Ευχαρίστησε, επίσης, τον Όζμπορν που του εμπιστεύτηκε τον ρόλο του, γράφοντας: «Ευχαριστώ Όζι Όσμπορν που με εμπιστεύτηκες να είμαι ο μουσικός διευθυντής της συναυλίας «Back to the Beginning». Ήταν πάνω από ένας χρόνος σκληρής δουλειάς, αλλά η heavy metal με έκανε να αγαπήσω τη μουσική και ήταν ένα έργο αγάπης».

Πηγή: skai.gr

