Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντέμη Γεωργίου: Λύγισαν οι φίλοι της στον τηλεοπτικό αέρα - Το μήνυμα της συντρόφου της

Σοκαρισμένοι παραμένουν όλοι οι δικοί της άνθρωποι

Ντέμη Γεωργίου: Λύγισαν οι φίλοι της στον τηλεοπτικό αέρα. Το μήνυμα της συντρόφου της

Μέσα σε λιγότερο από δύο 24ωρα η πρώην παίκτρια του Masterchef Ντέμη Γεωργίου, πετυχημένη σεφ και επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή έπειτα από σηπτικό σοκ που υπέστη συνέπεια σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης.

Η Ντέμη Γεωργίου κατέρρευσε το βράδυ του Σαββάτου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της Πάρου και από εκεί με ελικόπτερο στην Αθήνα και στην εντατική του Γενικού Κρατικού Νίκαιας όπου και κατέληξε το πρωί της Δευτέρας.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντέμη Γεωργίου Masterchef Summer's Cool
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark