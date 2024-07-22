Ντέμη Γεωργίου: Λύγισαν οι φίλοι της στον τηλεοπτικό αέρα - Το μήνυμα της συντρόφου της

Μέσα σε λιγότερο από δύο 24ωρα η πρώην παίκτρια του Masterchef Ντέμη Γεωργίου, πετυχημένη σεφ και επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή έπειτα από σηπτικό σοκ που υπέστη συνέπεια σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης.

Η Ντέμη Γεωργίου κατέρρευσε το βράδυ του Σαββάτου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της Πάρου και από εκεί με ελικόπτερο στην Αθήνα και στην εντατική του Γενικού Κρατικού Νίκαιας όπου και κατέληξε το πρωί της Δευτέρας.

