Το opaponline.gr χορηγός στο EJEKT Festival – Πώς θα διεκδικήσετε δωρεάν διπλά εισιτήρια για τις συναυλίες των Maneskin, Korn και Bring Me the Horizon

Το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός της χρονιάς, το EJEKT Festival, ανοίγει τις πόρτες του και ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες φίλους της μουσικής στο ΟΑΚΑ. Μεγάλα συγκροτήματα από το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα θα παρελάσουν στη σκηνή του EJEKT από τις 22 έως και τις 24 Ιουλίου σε ένα τριήμερο γεμάτο μουσική.

Στην πρεμιέρα, οι metalcore θρύλοι Korn επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια για μια εμφάνιση που αναμένεται εκρηκτική. Στις 23 Ιουλίου, τη σκυτάλη παίρνει το συγκρότημα - φαινόμενο, με χιλιάδες θαυμαστές στην Ελλάδα, οι Maneskin, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η αυλαία πέφτει στις 24 Ιουλίου με τους ηγέτες του νέου βρετανικού rock/metal ήχου Bring Me The Horizon, στην επίσης παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

